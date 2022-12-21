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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:09

Археолог сообщил, что денисовский человек пришел на Алтай с Ближнего Востока

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Археологи нашли подтверждение концепции расселения древнего человека в центральной и северной Азии, сообщил журналистам заведующий отделом археологии каменного века Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН (ИАЭТ) Михаил Шуньков.

"Мы можем достаточно твердо говорить, что денисовский человек, его культура была принесена с запада на восток, из западных районов Ближнего Востока через центрально-азиатские нагорья (...) он заселял большие, огромные территории Азиатского континента, об этом говорят данные палеогенетических исследований", - сказал Шуньков.

К настоящему времени антропологический материал денисовцев найден, кроме собственно Денисовой пещеры, в Тибете и в Лаосе, однако в последнем случае найденный предположительно денисовский зуб не был исследован генетически, уточнил он.

В сезоне 2022 года в Денисовой пещере велись раскопки на новом участке, в так называемой Южной галерее, где в слое возрастом 100-120 тысяч лет было найдено каменное орудие (бифас, каменное рубило).

"Это явный маркер западных истоков той индустрии, которая фиксируется в Денисовой пещере", - отметил ученый, добавив, что денисовские бифасы примерно вдвое старше аналогичных неандертальских.

Шуньков отметил, что в целом расселение древних людей по Евразии шло двумя волнами - первая была связана с миграцией "человека прямоходящего" (Homo erectus) около 2 млн лет назад из Африки, в Сибири самые древние его следы зафиксированы также на Алтае - на памятнике Карама возрастом 600-800 тысяч лет.

"Затем наступает достаточно длительный перерыв, около 300 тысяч лет и на этой огромной территории (центральной и северной Азии - ИФ) никаких следов человеческой деятельности не зафиксировано, видимо, это было связано с ухудшением природных условий. Следующая волна распространялась с территории Ближнего Востока, шло распространение так называемого гейдельбергского человека", - сказал он.

"Гейдельбергский человек" распространялся на территорию Кавказа, Прикаспия, Центральной Азии, скрещивался с потомками "человека прямоходящего". "На этой основе сформировались неандертальцы и новая популяция ископаемого человека - денисовцы", - сказал Шуньков.

При этом, отметил он, вопросы взаимодействия денисовцев и неандертальцев, обитавших фактически на одной территории десятки тысяч лет, требуют уточнений, поскольку, например, ранние неандертальцы и денисовцы активно взаимодействовали, на более позднем этапе их культуры развивались обособленно.

Самые ранние слои Денисовой пещеры, в которых есть свидетельства обитания древних людей, в настоящее время датируются временем 300 тысяч лет назад. При этом, по его словам, все подвиды древнего человека сосуществовали, могли скрещиваться друг с другом и участвовали в формировании человека современного типа.

В Денисовой пещере в разное время обитали и неандертальцы, и отдельный подвид древних людей - денисовцы, и люди современного типа, при этом около 45 тысяч лет назад там жили представители всех трех подвидов, общее число "квартирантов" в пещере могло достигать 50 человек.

Примерно 130 тысяч лет назад "генетические следы" денисовцев из пещеры полностью исчезли и появились лишь спустя несколько десятков тысяч лет. Но это были, судя по ДНК, представители другой популяции денисовцев.

ДНК человека современного физического типа удалось обнаружить в слоях отложений, соответствующих времени возникновения археологической культуры начала верхнего палеолита, т.е. около 45 тысяч лет назад.

По археологическим данным, денисовский человек - самостоятельный подвид древних людей - появился на Алтае после прохождения мощной волны миграции с Ближнего Востока примерно 300 тысяч лет назад. Также в пещере найдены следы неандертальцев, которые обитали на Алтае 50-70 тысяч лет назад, главным образом, в соседних пещерах - Чагырской, Окладникова и Страшной.

Палеогенетические исследования показали, что у современных жителей Меланезии, Папуа-Новой Гвинеи и аборигенов Австралии сохранилось около 6% генов денисовцев. Современным жителям Евразии около 2-4% генов достались от неандертальцев.

Алтай РАН ИАЭТ Денисовский человек Ближний Восток Михаил Шуньков Тибет Денисова пещера
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