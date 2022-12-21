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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

В Думе согласились дать иностранцам доступ к валютным торгам в России

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве банков и брокеров из стран, которые являются внешнеторговыми партнерами России и не ЕАЭС, с 1 января 2023 года участвовать в организованных торгах иностранной валютой в России.

Законопроект № 210089-8 в октябре внесли в палату председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и группа сенаторов. Авторы проекта считают, что его принятие поможет обеспечить необходимую валютную ликвидность.

Сейчас по закону к участию в организованных торгах иностранной валютой могут быть допущены кредитные организации, имеющие право на основании лицензий Банка России проводить банковские операции со средствами в иностранной валюте, центральный контрагент, сам ЦБ, Федеральное казначейство, а также иные юридические лица, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с законом о валютном контроле.

При этом в правилах допуска к участию в организованных торгах на валютном рынке "Московской биржи" уточняется, что участвовать в торгах могут кредитные организации-резиденты РФ с лицензией, действующей не менее шести месяцев; некредитные финансовые организации-резиденты РФ (брокеры, управляющие, страховые компании, МФО); некредитные организации с капиталом не менее 500 млн руб. и другими требованиями в части аттестации специалистов; госкорпорации; банки-нерезиденты РФ из стран, которые являются членами ЕАЭС; международные организации, учрежденным в соответствии с международными договорами РФ, имеющие право заключать сделки купли-продажи иностранной валюты; клиринговые организации.

В пояснительной записке к принятому в первом чтении законопроекту отмечается, что фактически сейчас возможность прямого допуска на российский валютный рынок имеют банки-нерезиденты из стран ЕАЭС, а также банки Таджикистана - всего на валютном рынке РФ из числа нерезидентов работает 21 кредитная организация.

Законопроект наделяет правительство РФ правом утверждать перечень юрисдикций, кредитные организации и брокеры из которых могут быть допущены к участию в организованных торгах иностранной валютой в РФ. "Также законопроектом предусматривается возможность допуска иностранных кредитных организаций и иностранных брокеров из дружественных стран к участию в торгах производными финансовыми инструментами (ПФИ), базисным активом которых являются валюта и процентные ставки, что позволит участникам торгов хеджировать валютные и процентные риски", - говорится в пояснительной записке.

Одновременно законопроект устанавливает, что личным законом иностранных финансовых организаций, которые могут быть допущены к организованным торгам, не должен быть предусмотрен запрет на заключение в ходе организованных торгов договоров купли-продажи иностранной валюты и договоров ПФИ, а также то, что сделки на таких торгах данные организации смогут заключать только с центральным контрагентом.

Банк России будет устанавливать требования к иностранным банкам и иностранным брокерам, которые могут быть допущены к организованным торгам валютой и ПФИ. "Кроме того, в целях обеспечения устойчивости функционирования финансового рынка Банку России предлагается предоставить право устанавливать ограничения в отношении сделок, совершаемых иностранными организациями на валютном и срочном рынках", - говорится в материалах к законопроекту.

Госдума Банк России Анатолий Аксаков Казначейство Мосбиржа ЕАЭС
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