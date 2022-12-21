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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

В 2022 году в России построили 650 объектов для стратегических ядерных сил

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Военно-строительный комплекс Минобороны РФ в 2022 году построил более 3 тыс. зданий и сооружений, 650 из которых - для стратегических ядерных сил (СЯС), заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

"Основное внимание уделено развитию инфраструктуры для стратегических ядерных сил. В этом году для них построено 650 высокотехнологичных объектов, в том числе - для размещения ракетных комплексов "Авангард", "Ярс" и "Сармат"", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ в среду.

"Что касается военно-строительного комплекса. Все планы выполнены, построено более 3-х тысяч зданий и сооружений", - проинформировал министр.

"На Северном флоте сдали в эксплуатацию объекты береговой энергетической и социальной инфраструктуры в Гаджиево", - добавил он.

По словам Шойгу, на базе Каспийской флотилии введен в эксплуатацию причальный фронт протяженностью более километра и завершено строительство еще одного причала.

"В рамках развития системы базирования авиации Вооруженных сил на 15 аэродромах выполнялась реконструкция объектов инфраструктуры для приема всех современных образцов авиационной техники", - сообщил министр обороны РФ.

Сергей Шойгу Минобороны РФ
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