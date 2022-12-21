Правкомиссия одобрила уже 230 проектов модернизации инфраструктуры ЖКХ

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президиум правительственной комиссии по региональному развитию одобрил уже 230 проектов модернизации коммунальной инфраструктуры, которые будут реализованы в 2023-2024 годах, заявил на пресс-конференции гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

"Мы одобрили порядка 1,3 тысячи объектов - это 230 проектов различных, а внутри 1,3 тысячи мероприятий, которые будут реализованы за два года, в 2023-2024 годах. Эти заявки уже оформлены, прошли одобрение. Финальное решение принимает президиум правительственной комиссии по региональному развитию в РФ", - сказал он.

Он добавил, что первые 37 млрд рублей займов на эти цели из Фонда национального благосостояния (ФНБ) уже направили в регионы. Всего на эти цели из ФНБ выделено 150 млрд рублей. Все мероприятия по модернизации будут завершены в 2024-2025 годах.

Вторым инструментом финансирования программы Шагиахметов назвал предоставление федеральных субсидий в размере 130 млрд рублей на невозвратной основе. Всего с участием средств Фонда предусматривается строительство и реконструкция 211 объектов и более 380 км сетей.

Шагиахметов подчеркнул, что ФРТ будет следить за динамикой каждого из инструментов. Лучшие практики планируется развивать.

"Рейтинговать я пока не могу по программе ФНБ, потому что только-только раздали средства. Соответственно, предмет рейтингования появится в следующем году. Активность сегодня проявили почти все субъекты. У нас там, по-моему, более 60 субъектов включены в эти программы. Рейтинговать будем в следующем году", - ответил Шагиахметов на уточняющий вопрос журналистов.

Программу финансирования строительства и реконструкции коммунальной инфраструктуры за счет средств ФНБ правительство одобрило в начале 2022 года. Предусмотрено предоставление долгосрочных займов организациям на обновление в регионах систем тепло- и водоснабжения, а также очистных сооружений.