Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Правкомиссия одобрила уже 230 проектов модернизации инфраструктуры ЖКХ

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президиум правительственной комиссии по региональному развитию одобрил уже 230 проектов модернизации коммунальной инфраструктуры, которые будут реализованы в 2023-2024 годах, заявил на пресс-конференции гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

"Мы одобрили порядка 1,3 тысячи объектов - это 230 проектов различных, а внутри 1,3 тысячи мероприятий, которые будут реализованы за два года, в 2023-2024 годах. Эти заявки уже оформлены, прошли одобрение. Финальное решение принимает президиум правительственной комиссии по региональному развитию в РФ", - сказал он.

Он добавил, что первые 37 млрд рублей займов на эти цели из Фонда национального благосостояния (ФНБ) уже направили в регионы. Всего на эти цели из ФНБ выделено 150 млрд рублей. Все мероприятия по модернизации будут завершены в 2024-2025 годах.

Вторым инструментом финансирования программы Шагиахметов назвал предоставление федеральных субсидий в размере 130 млрд рублей на невозвратной основе. Всего с участием средств Фонда предусматривается строительство и реконструкция 211 объектов и более 380 км сетей.

Шагиахметов подчеркнул, что ФРТ будет следить за динамикой каждого из инструментов. Лучшие практики планируется развивать.

"Рейтинговать я пока не могу по программе ФНБ, потому что только-только раздали средства. Соответственно, предмет рейтингования появится в следующем году. Активность сегодня проявили почти все субъекты. У нас там, по-моему, более 60 субъектов включены в эти программы. Рейтинговать будем в следующем году", - ответил Шагиахметов на уточняющий вопрос журналистов.

Программу финансирования строительства и реконструкции коммунальной инфраструктуры за счет средств ФНБ правительство одобрило в начале 2022 года. Предусмотрено предоставление долгосрочных займов организациям на обновление в регионах систем тепло- и водоснабжения, а также очистных сооружений.

Ильшат Шагиахметов Правительство ФНБ ФРТ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росздравнадзор заявил, что препаратов ибупрофена для детей на рынке РФ достаточно

"Яндекс.Еда" признана потерпевшей по делу об утечке данных клиентов

"Яндекс.Еда" признана потерпевшей по делу об утечке данных клиентов

Путин одобрил предложения по реформированию Вооруженных сил РФ

Путин одобрил предложения по реформированию Вооруженных сил РФ

Контрактники в перспективе заменят призванных в рамках частичной мобилизации

В России планируется создать Московский и Ленинградский военные округа

Численность Вооруженных сил РФ предложено увеличить до 1,5 млн военнослужащих

В РФ повысят призывной возраст с 18 до 21 года, предельный возраст призыва - до 30 лет

В РФ повысят призывной возраст с 18 до 21 года, предельный возраст призыва - до 30 лет

Шойгу сообщил о трудностях при проведении частичной мобилизации

Более 830 тыс. человек были освобождены от призыва в рамках частичной мобилизации

Путин заявил об отсутствии ограничений по финансированию Вооруженных сил РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });