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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

В Кремле заверили, что РФ делает все для обеспечения порядка в Нагорном Карабахе

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Российские миротворцы в зоне Нагорного Карабаха действуют в полном соответствии с трехсторонними договоренностями РФ, Армении и Азербайджана и делают все для обеспечения порядка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российские миротворцы делают все возможное для того, чтобы обеспечивать порядок и спокойствие на тех территориях, на которых они работают. И действуют они исключительно в соответствии с духом и буквой тех соответствующих документов, которые были подписаны межу сторонами", - сказал Песков журналистам в четверг.

"Мы безусловно с нашими армянскими коллегами и союзниками продолжим обсуждение этой темы", - добавил Песков.

Так он прокомментировал слова премьера Армении Никола Пашиняна, обвинившего российских миротворцев в невыполнении обязательств по контролю за Лачинским коридором.

"Российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства по контролю за Лачинским коридором. Конечно, это происходит из-за действий Азербайджана, но от этого смысл не меняется. Это ключевой смысл присутствия российских миротворцев – не позволять незаконные действия и держать под контролем Лачинский коридор", - отметил Пашинян.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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Дмитрий Песков Нагорный Карабах Армения Азербайджан
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