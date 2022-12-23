Лавров прокомментировал отказ Армении от участия во встрече в Москве

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Москве удивлены, что Ереван не проинформировал заранее по дипломатическим каналам о решении отказаться от участия в запланированной министерской встрече Армении и Азербайджана. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров сообщил после переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Мы, как и вы, узнали об этом отказе из сообщения пресс-службы. Каких-либо дипломатических каналов, которые обычно задействуются в подобных случаях, использовано не было, - сказал Лавров. - Метод, которым нас проинформировали относительно участия армянской стороны в этом мероприятии сегодняшнем, вызывает вопросы".

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана была запланирована на 23 декабря, предполагалось, что министры обсудят подготовку мирного договора между Баку и Ереваном.

22 декабря Лавров в телефонном разговоре с Байрамовым выразил сожаление в связи с тем, что армянская сторона отказалась от переговоров.

"Ни один договор, ни одно соглашение, а тем более, соглашение, принимаемое по итогам войны, конфликта, которые длились не одно десятилетие, не выполняются на сто процентов и сразу. Всегда каждая из сторон того или иного соглашения, той или иной договоренности о прекращении огня, о налаживании практических мер по стабилизации остановки на земле, так или иначе допускает нарушения", - отметил Лавров на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что такими нарушениями должны заниматься миротворцы, поскольку "инциденты бывают сплошь и рядом, регулярно".

"Эти инциденты, которые неизбежны в любом конфликте, и которые нужно, конечно же, рассматривать оперативно, стараться их урегулировать, они будут продолжаться еще больше, еще дольше, если каждый раз, после любого инцидента, одна из сторон будет отказываться от согласованных раундов переговоров. Это никому никогда пользы не приносило", - отметил глава российского МИД.

Лавров убежден, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян многое потерял "даже с точки зрения донесения своей позиции до мировой общественности".

По его словам, глава МИД Азербайджана в ходе переговоров в пятницу "подробнейшим образом изложил видение ситуации азербайджанской стороной". "Если бы наш армянский коллега министр иностранных дел Мирзоян подтвердил свое участие, выполнил свою договоренность, у него была бы такая же возможность. И тогда уже мировое сообщество могло бы делать выводы", - заключил Лавров.

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян ранее объяснил, что Армения не отказывалась от трехсторонней встречи глав МИД Армении, России и Азербайджана, а попросила перенести ее в связи с создавшейся в связывающем Нагорный Карабах с Арменией Лачинском коридоре ситуацией.

"Армянская сторона подтвердила готовность участвовать во встрече в Москве около двух недель назад, до незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Очевидно, приоритетом работы министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна на данный момент является беспрепятственный перезапуск Лачинского коридора в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года и решение проблем, возникших в результате гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, исходя из чего армянская сторона попросила перенести запланированную в Москве встречу", - сказал Унанян.