Что произошло за день: четверг, 22 декабря

Продажа "Открытия", Путин о стремлении Москвы к завершению конфликта на Украине и белорусские ноутбуки

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦБ продаст "Открытие" группе ВТБ за 340 млрд рублей. Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов покинет свой пост с 1 января 2023 года, на должность председателя правления будет выдвинут Михаил Алексеев (экс-глава Юникредит банка и бывший зампред ЦБ). Банк России оценил сделку по продаже как успешную.

- Путин заявил о стремлении Москвы к скорейшему завершению конфликта на Украине. Он отметил, что РФ будет иметь в виду поставки на Украину системы Patriot и заверил, что противоядие к этому оружию найдется.

- Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне спецоперации. Министр обратил особое внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск. В свою очередь начальник Генштаба ВС РФ заявил, что линия фронта на Украине растянулась на 815 км.

- Путин запретил "Газпрому" покупать газ у СП с Wintershall Dea и OMV дороже регулируемой цены.

- Послание президента Федеральному собранию будет оглашено в начале 2023 года. Владимир Путин объяснил, что ситуация развивается очень динамично.

- Еврокомиссар Синкявичюс заявил, что санкции против России "достигли потолка". По его словам, теперь самое главное - их реализовать. В свою очередь Владимир Путин констатировал, что действие price cap на нефть не наносит финансового ущерба российским компаниям и бюджету, он намерен подписать указ об ответных мерах на введенный механизм "в понедельник-вторник".

- Раненного в Донецке Рогозина доставили в больницу Ростова-на-Дону. Также пострадавший при обстреле гостиницы в Донецке премьер-министр ДНР Виталий Хоценко вернулся к работе. В Кремле отметили обязанность чиновников ездить в опасные для жизни районы ЛДНР.

- В Белоруссии начался массовый выпуск отечественных ноутбуков. Их производство наладило предприятие "Горизонт".