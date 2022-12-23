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Президента Татарстана предложили называть главой - раисом республики

Комитет Госсовета Татарстана предложил рассмотреть законопроект о "главе" республики

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Профильный комитет Госсовета Татарстана - комитет по госстроительству - на пленарном заседании предложил рассмотреть законопроект о переименовании должности президента республики, передал корреспондент "Интерфакса" с заседания. Президента предложено назвать раисом.

"Комитет по итогам заседаний, которые прошли вчера и сегодня, просит включить в повестку дня сегодняшнего заседания (вопрос) о проекте закона Республики Татарстан о внесении изменений в Конституцию Республики Татарстан", - сказал председатель комитета Альберт Хабибуллин.

На заседании 22 декабря комитет рекомендовал отозвать этот законопроект. Но утром 23 декабря комитет провел повторное заседание в закрытом от прессы режиме.

На пленарном заседании Хабибуллин сообщил, что в законопроект внесено изменение: "Наименование должности высшего должностного лица Татарстана будет "глава - Раис Республики Татарстан", предполагается возможность использования и сокращенного варианта "Раис Республики Татарстан".

Доработанный законопроект также содержит переходные положения, по которым новое наименование будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу Татарстана, добавил глава комитета.

Группа депутатов Госсовета внесла в региональный парламент эти поправки к Конституции республики 21 декабря. "... В части второй слова "Президент Республики Татарстан" заменить словами "Глава Республики Татарстан", - говорится в законопроекте. Также он предусматривает ограничение пребывания в должности главы Татарстана двумя сроками. Предполагается, что после вступления поправок в силу для действующего руководителя региона эти сроки обнуляются.

Татарстан - единственный регион России, где сохранилась должность президента.

Госдума в декабре 2010 года принимала законопроект о запрете главам регионов именоваться президентами, регионам давали пять лет на переименование, позднее срок был продлен до 2016 года.

В декабре 2021 года Дума приняла закон о единой системе публичной власти в стране, который запретил главам регионов называться президентами. Регионы обязаны внести в свое законодательство соответствующие поправки до 2023 года.

12 июля 2022 года были опубликованы распоряжение и указ президента Владимира Путина о том, что должность высшего должностного лица Татарстана Рустама Минниханова в официальных документах теперь именуется как "Глава Республики Татарстан". Госсовет Татарстана в своих нормативных актах продолжит именовать высшее должностное лицо республики президентом, пока это наименование остается в Конституции региона, заявил 14 июля спикер совета Фарид Мухаметшин.

Татарстан Госсовет Татарстана Рустам Минниханов Фарид Мухаметшин Альберт Хабибуллин
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