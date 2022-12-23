Парламент Татарстана одобрил в I чтении упразднение должности президента республики

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Госсовета Татарстана большинством голосов приняли в первом чтении проект закона о внесении изменений в Конституцию республики, предусматривающий, в том числе, упразднение должности президента Татарстана, передал корреспондент "Интерфакса" с заседания.

Законопроект предполагает, что новым наименованием высшего должностного лица Татарстана будет "глава - Раис Республики Татарстан", в сокращенном варианте - "Раис Республики Татарстан".

Принять законопроект в окончательном чтении депутаты планируют после 12:00.

Документ также содержит переходные положения, согласно которым новое наименование будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу Татарстана. Таким образом, действующий глава региона Рустам Минниханов получит право именоваться "президентом" до истечения своих полномочий в 2025 году.

Принятый Госдумой РФ в декабре 2021 года закон о единой системе публичной власти в РФ запрещает главам регионов именоваться президентами. Соответствующие поправки в региональное законодательство закон предписывает внести до 2023 года. Закон о публичной власти также разрешил законодательным собраниям регионов самостоятельно определять число сроков нахождения в должности высшего должностного лица.

Татарстан - единственный регион, где сохранилась должность президента.

Норма, запрещающая главам регионов именоваться президентами, уже принималась Госдумой в декабре 2010 года в качестве поправки в закон об общих принципах организации органов государственной власти субъектов РФ. Поправка предписывала регионам переименовать должность президента до 2015 года, позднее срок был продлен до 2016 года. Но Татарстан тогда не стал менять наименование высшего должностного лица.