Совет Федерации одобрил закон о биометрии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о порядке работы единой системы биометрических персональных данных в РФ.

Закон регулирует отношения, возникающие при эксплуатации, модернизации и развитии государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных", а также при ее взаимодействии в целях осуществления аутентификации с информационными системами аккредитованных государственных органов, Центрального банка РФ в случае прохождения им аккредитации, организаций, осуществляющих аутентификацию на основе биометрических персональных данных физических лиц.

Закон предусматривает создание перечня видов собираемой биометрии; их только два: изображение лица и образец голоса. "Эта норма, как предполагается, будет действовать до 1 сентября 2024 года, но изменение этого перечня, исходя из текста законопроекта, возможно только правительством по предложению Координационного совета, который формируется правительством с обязательным вхождением в него представителей общественности, централизованных религиозных организаций", - сказал ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Законом вводится запрет на принудительный сбор биометрии, устанавливается, что отказ гражданина от сдачи биометрии не может влиять на оказание ему любых государственных, муниципальных услуг. Вводится порядок отказа гражданина от сдачи биометрии, это можно будет сделать в письменной форме через любое отделение МФЦ.

Также прописывается право гражданина отозвать в любой момент данное им ранее согласие на обработку его биометрии - все эти действия также могут совершаться родителями в отношении своих несовершеннолетних детей.

Кроме того, определен механизм проверки гражданином сведений о ранее данном им согласии на обработку биометрии, а также всех действий, совершенных с его биометрическими данными.

Законом также запрещается сбор геномной информации. Кроме того, устанавливается, что сбор биометрической информации несовершеннолетних возможен только с согласия родителей или опекунов.

Вводится запрет на трансграничную передачу собранной биометрии, указывается, что хранение биометрии допускается только в базах данных, находящихся на территории РФ, исключается возможность иностранного участия в обработке, хранении биометрии, сообщил председатель комитета.

Согласно закону, региональный сегмент не будет являться самостоятельной структурной единицей, а станет составной частью биометрической системы.

Требования к операторам регионального сегмента устанавливают, что таковыми смогут быть только государственные учреждения или государственные унитарные предприятия.

Закон не распространяются на отношения, возникающие при оперативно-разыскной, контрразведывательной или разведывательной деятельности; обороны страны, обеспечения безопасности государства и охраны правопорядка, реализации внешней политики; функционирования государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале сообщил, что следующим шагом станет введение уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных.