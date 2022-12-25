Медведев заявил, что не видит необходимости в новых договоренностях по разоружению

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что не видит необходимости в новых договоренностях по разоружению.

"Новые договоренности по разоружению в настоящий момент нереальны и не нужны. Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация", - заявил Медведев в своей статье, опубликованной в "Российской газете".

"Если же мы их не получим - напряжение будет сохраняться неопределенно долго. Мир продолжит балансировать на грани Третьей мировой войны и ядерной катастрофы. Мы будем делать все, чтобы их не допустить", - подчеркнул он.

Медведев добавил, что сейчас многие говорят о "предчувствии Третьей мировой".

"Единственное, что сегодня останавливает наших врагов, - это понимание, что Россия будет руководствоваться Основами государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. И в случае, если возникнет реальная угроза, будет действовать по ним", - заявил зампред Совбеза.

"Беда в том, что в таком случае никто впоследствии не разберется, что это было - ответно-встречный удар или превентивный. Это, конечно, пугает западных благодетелей, которые долгое время внушали украинскому политическому сброду иллюзию неуязвимости и безнаказанности в обмен на полное послушание", - добавил он.

Медведев также отметил, что оборонная промышленность России смогла дать ответ на самые серьезные угрозы безопасности страны, а объем продукции предприятий ОПК непрерывно растет.

"В короткие сроки мы были вынуждены нарастить объемы производства современного оружия, наладить поставки всего необходимого для снабжения фронта и тыла. Иногда для этого приходилось переводить систему в режим "ручного управления", добиваясь четкого и своевременного выполнения гособоронзаказа. Сейчас уже можно сказать, что оборонная промышленность России смогла дать адекватный ответ на самые серьезные угрозы безопасности страны" - заявил Медведев.

По его словам, оборонные заводы работают стабильно, вооружение и продукция для нужд армии производится и поставляется в соответствии с новыми максимально увеличенными заданиями.

"Объемы производства вооружений и военной техники непрерывно, день за днем растут. Мы обязаны создать и создадим мощнейший задел российского оружия на будущее!", - говорится в статье.

Кроме того, отмечает Медведев, "уход иностранных компаний с нашего рынка (многие делали это неохотно и под явным давлением своих правительств) не обрушил, как нас пугали, потребительский сектор".

"Напротив - успешно идет импортозамещение в наиболее важных для людей сегментах. Большинство предприятий не поменяло свои инвестиционные планы на будущий год", - написал он.

Медведев подчеркнул, что государство в полном объеме выполняет свои социальные обязательства, индексируются зарплаты и пенсии, выплачиваются все пособия.

О способах защиты от санкций

Медведев также заявил, что Москва не будет себя ограничивать в способах защиты от санкций и считает возможным распоряжаться активами недружественных стран на основе российского права.

"Мы вправе делать с их активами все, что считаем приемлемым на основе нашего права", - говорится в статье Медведева.

"Бесконечные запреты и исключения из общепринятых правил, особенно в сфере торговли нефтепродуктами, уже привели к созданию на мировом рынке гигантской "серой зоны", где операции совершаются без оглядки на сильных мира сего. Под давлением политиков вводятся новые правила в финансовой сфере, и бизнес вновь вынужден искать обходные пути для расчетов", - цитирует Медведева издание.

Об отношениях с Западом

Медведев отметил, что "нам говорить и договариваться на Западе теперь - не с кем, не о чем, да и незачем. Именно события минувшего года аннулировали саму возможность доверительного и уважительного диалога с представителями этого мирового "полюса".

"На годы, может быть, на десятилетия вперед о нормальных отношениях с Западом можно забыть. Это не наш выбор. Теперь - обойдемся без них, до тех пор, пока к власти там не придет новое поколение разумных политиков", - пишет Медведев в своей статье.

Но при этом Россия будет развивать отношения с остальным миром, отмечает замглавы Совбеза.

"Будем осторожны и бдительны. Будем развивать отношения с остальным миром. Благо он очень обширен и нормально относится к нам", - заявил Медведев.

При этом он считает бессмысленными переговоры с нынешним руководством Украины.

"Любые переговоры с нынешним, марионеточным украинским руководством стали абсолютно бессмысленны еще в прошлом году", - написал Медведев.

По его словам, страны Запада поддерживают власти Киева, снабжают оружием, готовят наемников, а также финансируют.