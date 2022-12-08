Медведев считает, что отказ Зеленского от переговоров облегчит России достижение целей СВО

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Отказ президента Украины Владимира Зеленского от мирных переговоров с Россией позволит Москве добиться целей специальной военной операции, не ограничивая себя ненужными ей компромиссами с Киевом, считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Вот за что стоило бы не ангажированным западным журнальчикам, а нашим масс-медиа особо отметить Зеленского, так это за его отказ от переговоров. Благодаря этому Россия без лишних вопросов доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы", - написал он в в своем телеграм-канале в четверг.