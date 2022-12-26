Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 декабря

Заявление Медведева о новых договоренностях по разоружению, рост числа жертв снежного шторма в США, кассовые сборы фильма "Аватар: Путь воды" в мире

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Медведев заявил, что не видит необходимости в новых договоренностях по разоружению. По мнению зампреда Совбеза, России нужны "гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну". Он отметил, что "о нормальных отношениях с Западом можно забыть", при этом РФ будет развивать отношения с остальным миром.

- СМИ сообщили о росте числа жертв снежного шторма в США. По различным оценкам, природное бедствие унесло жизни от 34 до 41 человека. Смертельные случаи были зафиксированы в 12 штатах.

- "Аватар: Путь воды" собрал $855 млн по всему миру. По словам режиссера фильма Джеймса Кэмерона, на данный момент выручка составляет меньше половины суммы, необходимой для того, чтобы считать картину прибыльной.

- Шесть человек погибли в Испании в результате падения автобуса в реку. Двоих - водителя автобуса и пассажирку - удалось спасти, они отправлены в больницу. Тест показал, что водитель был трезв. Спасательная операция осложнялась дождем и бурным течением.

- Белорусские военные прошли подготовку для работы с комплексами "Искандер" и С-400. По данным Минобороны Белоруссии, эти образцы вооружения полностью готовы к выполнению задач по своему прямому предназначению.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СМИ сообщили о росте числа жертв снежного шторма в США

Снежный шторм в США унес жизни по меньшей мере 26 человек

Снежный шторм в США унес жизни по меньшей мере 26 человек

Шесть человек погибли в Испании в результате падения автобуса в реку

Шесть человек погибли в Испании в результате падения автобуса в реку

Карл III впервые выступил с рождественским обращением к нации

Карл III впервые выступил с рождественским обращением к нации

В Турции заявили о вывозе из Украины более 15 млн т продукции по "зерновой сделке"

Пандемия коронавируса

В провинции Чжэцзян в Китае выявляют за сутки более миллиона случаев COVID-19

В провинции Чжэцзян в Китае выявляют за сутки более миллиона случаев COVID-19

Зимний шторм в США привел к отменам или задержкам более 1,5 тыс. авиарейсов

Зимний шторм в США привел к отменам или задержкам более 1,5 тыс. авиарейсов

Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 декабря

Число жертв зимнего шторма в США превысило 20 человек

Число жертв зимнего шторма в США превысило 20 человек

Почти 30 человек пострадали при обрушении трибуны на баскетбольном матче в Египте

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });