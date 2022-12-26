Что случилось этой ночью: понедельник, 26 декабря

Заявление Медведева о новых договоренностях по разоружению, рост числа жертв снежного шторма в США, кассовые сборы фильма "Аватар: Путь воды" в мире

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Медведев заявил, что не видит необходимости в новых договоренностях по разоружению. По мнению зампреда Совбеза, России нужны "гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну". Он отметил, что "о нормальных отношениях с Западом можно забыть", при этом РФ будет развивать отношения с остальным миром.

- СМИ сообщили о росте числа жертв снежного шторма в США. По различным оценкам, природное бедствие унесло жизни от 34 до 41 человека. Смертельные случаи были зафиксированы в 12 штатах.

- "Аватар: Путь воды" собрал $855 млн по всему миру. По словам режиссера фильма Джеймса Кэмерона, на данный момент выручка составляет меньше половины суммы, необходимой для того, чтобы считать картину прибыльной.

- Шесть человек погибли в Испании в результате падения автобуса в реку. Двоих - водителя автобуса и пассажирку - удалось спасти, они отправлены в больницу. Тест показал, что водитель был трезв. Спасательная операция осложнялась дождем и бурным течением.

- Белорусские военные прошли подготовку для работы с комплексами "Искандер" и С-400. По данным Минобороны Белоруссии, эти образцы вооружения полностью готовы к выполнению задач по своему прямому предназначению.