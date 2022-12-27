В Кремле с уважением отнеслись к переименованию должности главы Татарстана в раиса

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Решение о переименовании должности руководителя Татарстана с президента на главу - раиса республики принято законодательным органом, к нему нужно относиться с уважением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это решение законодательного органа, поэтому нужно относиться к нему с уважением", - сказал он журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, что в случае, если этому примеру последуют другие регионы, как это будет воспринято, он сказал: "Будем смотреть. Сейчас есть такое решение. Больше нечего сказать".

23 декабря Госсовет Татарстана принял закон о внесении изменений в Конституцию республики, предусматривающий, в том числе, упразднение должности президента Татарстана. Новым наименованием высшего должностного лица Татарстана является "глава - раис Республики Татарстан", в сокращенном варианте - "раис Республики Татарстан".

Согласно переходным положениям, новое наименование будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу Татарстана. Таким образом, действующий глава региона Рустам Минниханов получил право именоваться "президентом" до истечения своих полномочий в 2025 году.

Также поправками предлагается ограничить время пребывания в должности главы Татарстана двумя сроками. Законом устанавливается, что после вступления поправок в силу для действующего руководителя региона эти сроки обнуляются. Действующая редакция Конституции Татарстана запрещает избираться на должность главы региона более двух сроков подряд.

Принятый Госдумой РФ в декабре 2021 года закон о единой системе публичной власти в РФ запрещает главам регионов именоваться президентами. Соответствующие поправки в региональное законодательство закон предписывает внести до 2023 года. Закон о публичной власти также разрешил законодательным собраниям регионов самостоятельно определять число сроков нахождения в должности высшего должностного лица.

Татарстан - единственный регион, где сохранилась должность президента.

Норма, запрещающая главам регионов именоваться президентами, уже принималась Госдумой в декабре 2010 года в качестве поправки в закон об общих принципах организации органов государственной власти субъектов РФ. Поправка предписывала регионам переименовать должность президента до 2015 года, позднее срок был продлен до 2016 года. Но Татарстан тогда не стал менять наименование высшего должностного лица.