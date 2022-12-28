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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

В Кремле отвергли заявления о деструктивном влиянии Москвы на ситуацию в Косово

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неправильными утверждения о дестабилизирующей роли Москвы в ситуации вокруг Косово.

На просьбу журналистов прокомментировать заявления министра внутренних дел Косово о том, что Сербия, находясь под влиянием России, намерена дестабилизировать Косово путем поддержки сербского меньшинства, Песков сказал: "Естественно, Сербия - это суверенная страна, и искать здесь какое-то деструктивное влияние России абсолютно неверно".

"Сербия защищает права сербов, которые живут рядом в непростых условиях. Естественно, реагируют жестко, когда эти права нарушаются", - продолжил пресс-секретарь президента.

Песков отметил, что Россия и Сербия "имеют тесные союзнические отношения". "Конечно, Россия очень внимательно следит за тем, что происходит, как обеспечиваются права сербов, и, конечно, мы поддерживаем Белград в тех действиях, которые им предпринимаются", - отметил Песков.

Дмитрий Песков Косово Сербия
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