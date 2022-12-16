На севере Косово задержали еще одного серба, бывшего сотрудника полицейской службы

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Еще один бывший сотрудник косовской полиции сербской национальности Сладжан Трайкович задержан в ночь на пятницу в северной части города Косовска-Митровица, сообщает сербский телерадиоканал РТС.

По словам его супруги, Трайковичу якобы инкриминируют совершение некоего военного преступления.

Это уже третье задержание серба в Косово за последнее время. Ранее местные правоохранительные органы задержали Миляна Аджича и Деяна Пантича. После задержания Пантича ситуация на севере Косово обострилась особенно - регион оказался под двойной блокадой: и со стороны протестующих косовских сербов, и со стороны косовской полиции. Блокада продолжается уже неделю.

Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что очередное задержание указывает на то, что косовский премьер Альбин Курти продолжает охоту на сербов и не желает снижения напряженности.

Накануне правительство Сербии приняло решение направить командованию международных сил для Косово запрос на размещение на севере региона подразделений сербской армии и полиции. Такая возможность предусмотрена резолюцией ООН номер 1244, в которой говорится о присутствии международных сил на территории Косово.

Сербский автономный край Косово и Метохия, населенный албанским этническим большинством, после кровопролитного конфликта в одностороннем порядке объявил независимость от Сербии в 2008 году. Многие западные страны признали этот шаг, однако Белград продолжает считать эти земли составной частью сербского государства.