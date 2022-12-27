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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Сербы заблокировали дороги в городе Косовска-Митровица на севере Косово

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - На севере Косово сербы в ночь на вторник перекрыли грузовиками дороги в городе Косовска-Митровица, контролируемом частично сербами, а частично - косовскими албанцами, сообщает во вторник Associated Press (AP).

По данным агентства, это первый раз с начала нынешнего роста напряженности в регионе, когда сербы заблокировали дороги в одном из основных городов Автономного края Косово и Метохия. До этого они перекрывали дороги, которые вели к границе края с остальной частью Сербии.

Ранее на этой неделе министр обороны Сербии Милош Вучевич объявил: главнокомандующий сербскими вооруженными силами президент Александр Вучич распорядился, чтобы военных привели в состояние наивысшей боевой готовности в связи с ситуацией в Косово. Так, по словам сербского президента, власти Косово продолжают готовиться к нападению на сербов и насильственному снятию баррикад.

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"Президент Сербии как главнокомандующий (...) приказал, чтобы сербская армия была в наивысшей степени боевой готовности - в готовности к применению военной силы, то есть, вооруженного потенциала сербской армии", - сказал Вучевич сербскому агентству "Танюг".

В Косово и Метохии обострилась и сохраняется напряженность после того, как косовская полиция задержала нескольких бывших сербских полицейский по обвинению в якобы совершенных ими преступлениях во время конфликта 1998-1999 годов. В ответ проживающие в Косово сербы возвели баррикады на автодорогах на севере края.

Армия Сербии покинула Автономный край Косово и Метохию по итогам конфликта в 1999 году. В 2008 году этот регион, населенный албанским этническим большинством, в одностороннем порядке объявил независимость от Сербии. Многие западные страны признали этот шаг, однако Белград продолжает считать эти земли составной частью сербского государства.

Косово Косовска-Митровица
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