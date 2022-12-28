Песков сообщил о постоянных контактах Новака со странами ОПЕК+

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Перед тем, как были введены ответные мер на price cap для российской нефти, проводилась внутрироссийская экспертная проработка этого вопроса, при этом Москва находится в постоянном контакте со странами ОПЕК+, сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это суверенное право России - отвечать на такие нелегитимные и абсолютно абсурдные меры, так называемый потолок цен. Этому предшествовала внутрироссийская экспертная проработка", - сказал он.

Его спросили, обсуждал ли президент Владимир Путин ответный шаг заранее с коллегами по ОПЕК+.

"Нет, хотя и по этой теме, и по другим темам, связанным с энергорынками, естественно, российская сторона по линии курирующего вице-премьера Новака находится в постоянном контакте со странами ОПЕК+", - отметил Песков.

27 декабря был опубликован президентский указ о мерах в ответ на введение "потолка цен" на российскую нефть и нефтепродукты. Указ запрещает продавать нефть по контрактам, предусматривающим ценовой потолок, но дает президенту право принимать специальные решения об исключениях.