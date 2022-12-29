В Нижневартовске снесут взорвавшуюся пятиэтажку

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Пятиэтажный дом в Нижневартовске, который частично разрушило взрывом газа 4 декабря, эксперты признали аварийным и подлежащим сносу, сообщила пресс-служба мэрии города.

17 декабря мэр Дмитрий Кощенко уже говорил, что эксперты решили, что дом нужно снести, но уточнял, что окончательные результаты экспертизы будут готовы позднее.

"По результатам динамико-геофизических испытаний и инструментальному обследованию дом №6-А, расположенный на улице Мира, признан аварийным и подлежащим сносу. (...) Управлению по жилищной политике администрации города поручено до 31 декабря 2023 года произвести переселение граждан из пострадавшего дома", - говорится в пресс-релизе.

В доме вечером 4 декабря, предположительно, взорвался газовый баллон в одной из квартир. Обрушились межэтажные перекрытия между первым, вторым и третьим этажами одного из подъездов. Погибли десять человек, в том числе четверо детей.