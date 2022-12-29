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Синод РПЦ созывает в июле 2023 года Архиерейское Совещание

Решение о созыве Архиерейского Собора отложено

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Священный Синод Московского патриархата решил не откладывать собрание епископов, которое уже несколько раз переносилось из-за сложной международной обстановки, и постановил провести в июле будущего года вместо Архиерейского Собора Архиерейское Совещание.

"По итогам обсуждения Священный Синод постановил в связи с тем, что международная обстановка продолжает затруднять прибытие в Москву многих членов Архиерейского Собора, вернуться к рассмотрению о сроках проведения Архиерейского Собора во благовремении", - сообщила пресс-служба Русской православной церкви.

При этом для "братского обсуждения" текущих вопросов церковной жизни Синод постановил созвать на 19 июля 2023 года Архиерейское Совещание в составе всех епархиальных и викарных архиереев епархий на территории России (в обязательном порядке), а также архиереев епархий в других странах (в зависимости от их возможности прибыть в Москву).

Архиерейский Собор уже неоднократно переносился из-за сложностей передвижения, вызванных международной обстановкой, а до этого - из-за пандемии.

РПЦ Московскй патриархат Синод Архиерейский собор
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