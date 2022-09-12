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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Цена дозы ковид-вакцины "Конвасэл" согласована на уровне 433 рублей

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба согласовала цену на вакцину для профилактики коронавируса "Конвасэл", разработанную в ФМБА, цена 1 дозы составит 433 рубля, сообщили в ведомстве.

"Эта стоимость не превышает ранее зарегистрированную цену на вакцину "Спутник V", - отметили в ФАС и добавили, что принятое решение сделает вакцины от коронавируса более доступными для россиян.

Вакцина "Конвасэл" включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

В конце марта Минздрав зарегистрировал эту вакцину. Ее разработали в Петербургском НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства на основе рекомбинантного белка N (нуклеокапсидного белка) вируса SARS-CoV-2 и является препаратом нового поколения, который нацелен на формирование клеточного иммунитета. Основные механизмы действия "Конвасэла" - выработка специфического клеточного иммунного ответа, выработка фенотипа центральных клеток памяти, а также развитие внутреклеточного вируснейтрализующего ответа.

19 июля Минздрав разрешил ФМБА провести первую и вторую фазы клинических испытаний этой вакцины. Исследование проводится среди 200 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.

Глава ФМБА Вероника Скворцова в мае сообщала, что агентство подготовило 6 млн доз вакцины для отправки в регионы после утверждения цены.

10 сентября в пресс-службе ФМБА сообщили, что Минздрав России утвердил отпускную цену "Конвасэла".

Конвасэл ФМБА ФАС Минздрав
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