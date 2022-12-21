Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто после ремонта

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено в среду после остановки для проведения ремонта, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

"Сегодня в 16:15 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале министерства.

В дальнейшем также возможно кратковременное закрытие моста для продолжения регламентных работ, но долгосрочных перерывов не будет, прокомментировал первый заместитель министра транспорта Крыма Николай Лукашенко на совещании правительства РК появившиеся в соцсетях сообщения о прекращении движения по мосту на новогодние праздники.

Мост уже закрывали в понедельник на пять часов для проведения ремонтных работ на левых полосах автомобильной части Крымского моста, а также на 12 часов 8, 12, 16 и 19 ноября - в эти дни строители надвинули четыре новых пролета правой автомобильной части Крымского моста.

5 декабря президент России Владимир Путин проехал по восстановленной правой части Крымского моста, выслушал доклад о проведенных работах и во время открытия движения поручил привести к нормативному состоянию левую, менее пострадавшую при подрыве часть. Он сказал, что ремонт автомобильной части моста в целом завершится в марте.

Сейчас идет демонтаж поврежденных пролетов на левой части, на эксплуатационной базе ФКУ "УпрДор "Тамань" уже ведется укрупнительная сборка новых пролетов, сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он сказал, что ремонт левой части моста будет проведен по аналогии с правой.