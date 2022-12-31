Донецкий и Луганско-северодонецкий армейские корпуса включены в состав ВС России

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Два армейских корпуса и Донецкое высшее общевойсковое командное училище стали частью Вооруженных сил России, следует из официальных материалов, распространенных в связи с посещением президентом Владимиром Путиным штаба Южного военного округа.

"Первый Донецкий и второй гвардейский Луганско-северодонецкий армейские корпуса, а также Донецкое высшее общевойсковое командное училище включены в состав Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в материалах.

Президент вручил новым воинским формированиям боевые знамена. Он посетил штаб ЮВО 31 декабря, сообщили ранее в Кремле. Кадры общения президента с военными показал телеканал "Россия 24". (ВГТРК). Путина сопровождали глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов.

В штабе Путин поднял бокал шампанского за Новый год с российскими военнослужащими, участвующими в специальной военной операции, и призвал их "идти только вперед".

Президент также вручил награды большой группе российских военнослужащих - офицерам и рядовым. В числе награжденных - командующий российской группировкой в зоне проведения специальной военной операции на Украине Сергей Суровикин и командующий Воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский. Как сообщило Минобороны, госнаграды вручены военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.