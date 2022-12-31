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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:08

Утверждена Национальная стратегия действий в интересах женщин до 2030 года

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Правительство утвердило Национальную стратегию действий в интересах российских женщин на 2023-2030 годы. Такое распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

По данным Росстата, на начало 2022 года в стране проживали 145,6 млн человек, из них 77,9 млн составляли женщины. Это более половины населения страны.

В соответствии с общими положениями о Национальной стратегии, она "является основополагающим документом, определяющим основные направления государственной политики в интересах женщин на среднесрочный период", направлена "на консолидацию усилий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, делового сообщества, некоммерческих организаций и граждан Российской Федерации по обеспечению принципа равных прав и свобод мужчин и женщин и созданию равных возможностей для их реализации".

Реализация стратегии поделена на два этапа, с 2023 по 2026 годы и с 2027 по 2030 годы.

Ее ожидаемыми результатами названы повышение продолжительности жизни женщин; снижение материнской смертности; снижение дифференциации заработной платы мужчин и женщин; увеличение доли женщин среди руководителей всех уровней в учреждениях производственной сферы, бизнеса и в государственном секторе; снижение количества преступлений, совершенных против жизни и здоровья женщин.

Правительство Росстат
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