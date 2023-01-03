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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:56

Что произошло за день: вторник, 3 января

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим.

- В России утвердили трехлетнюю программу госгарантий бесплатной медпомощи. В программе, в частности, предусмотрено дальнейшее развитие медицинской реабилитации, дополнительные меры по борьбе с гепатитом С и сахарным диабетом.

- Космонавты смогут проходить подготовку к работам в открытом космосе на американском сегменте МКС. По данным "Роскосмоса", в 2022 году госкорпорация подписала ряд дополнений к контракту с НАСА, в том числе по такой подготовке.

- Минимальные показатели заболеваемости COVID-19 зафиксированы в РФ вторые сутки подряд. Число новых заболевших коронавирусом снизилось еще на 804 человека.

- В Подмосковье произошло столкновение электрички и автомобиля, погибли три человека. ЧП случилось на переезде около станции "Ивантеевка" Ярославского направления МЖД. Погибшие - водитель и двое пассажиров легковушки. Пассажиры электропоезда и локомотивная бригада не пострадали. Движение на участке Фрязино-Ивантеевка после аварии временно было приостановлено, позже его восстановили.

- Более 65 тысяч человек попрощались с папой римским на покое Бенедиктом XVI в первый день церемонии. Первыми в Собор Святого Петра в Ватикане, где находится гроб с телом понтифика, прибыли президент Италии Серджо Матарелла и его дочь Лора, а затем премьер Италии Джорджа Мелони.

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