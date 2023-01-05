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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Число погибших при обстреле запорожской Васильевки выросло до шести

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли при артиллерийском обстреле жилого квартала в Васильевке Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.

"Число погибших в результате обстрела ствольной артиллерией города Васильевка Запорожской области возросло до шести человек. Пострадавших тридцать семь", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Балицкий уточнил, что среди пострадавших - шестнадцатилетняя девочка. Кроме того, серьезные ранения получил один из спасателей - он в реанимации.

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Сейчас в Васильевке наряду с местными специалистами работают аварийные бригады из Новгородской области. Ресурс для восстановления объектов жизнедеятельности и разрушенной городской инфраструктуры есть, заверил врио губернатора.

Жилой квартал в Васильевке подвергся обстрелу в среду днем. Ранее сообщалось о пяти погибших и 15 пострадавших.

Город Васильевка находится вблизи линии соприкосновения. Недалеко от него находится единственный пункт пропуска, который в последнее время работает в режиме спецпропусков.

Васильевка Запорожская область
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