Ужесточены правила въезда в Запорожскую область через "Васильевку"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в целях безопасности подписал указ о введении на месяц спецпропусков для въезда в регион с территории Украины.

"С сегодняшнего дня и до 15.01.2023 года въезд (проход) на территорию Запорожской области Российской Федерации лиц и транспортных средств через пропускной пункт "Васильевка" будет осуществляться на основании специального пропуска, выданного военно-гражданской администрацией Запорожской области", - написал он в Telegram.

Механизм подачи заявлений остался прежним. При этом специальный пропуск будет выдаваться на основании заключения комиссии при острой необходимости и при выполнении служебных обязанностей.

В Запорожской области действует один пункт пропуска вблизи линии соприкосновения, с 1 октября там введен проезд только по пропускам. Пропуска выдавали муниципалитеты на основании заявлений, для въезда - от принимающей стороны. Также ранее был введен полный запрет на въезд транспорта с коммерческим грузом.