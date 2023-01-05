Белгородская область продлила высокий уровень террористической опасности

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о продлении высокого уровня террористической безопасности в регионе.

"Желтый" уровень террористической опасности продлен еще на две недели. И действует на территории Белгородской области до 20 января", - написал он в телеграм-канале в четверг.

При установлении "желтого" уровня террористической опасности правоохранительными органами, органами власти региона и местного самоуправления принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан, общества и государства в условиях угрозы совершения террористического акта.

Приграничные с Украиной территории Белгородской области с 24 февраля подвергаются обстрелам с украинской стороны. В связи с этим с 11 апреля в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.