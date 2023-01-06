В РФ более 3,4 тыс. человек заболели коронавирусом за сутки

В Москве Фото: EPA/ТАСС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 3 439 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

Отмечается, что количество госпитализаций в стране за сутки составило 673 человека и снизилось в сравнении с предшествующими на 6,7%.

Накануне оперштаб сообщал о 721 случае госпитализаций с коронавирусом в России за сутки.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 30 субъектах РФ, снижение - в 38 регионах страны, еще в 17 регионах РФ ситуация по госпитализациям осталась без изменений.

Число новых зарегистрированных заболевших COVID-19 увеличилось на 165 по сравнению с показателем прошлых суток, когда их было 3 274.

За минувшие сутки от коронавируса скончался 41 человек, накануне сообщалось о смерти 47 заболевших.

Как сообщили в штабе, выздоровело за сутки 4 685 человек, или на 0,7% меньше в сравнении с 5 января.

Всего в России за время пандемии официально зарегистрировано 21 820 552 случая заражения коронавирусом COVID-19, 393 986 умерших и 21 237 402 выздоровевших.