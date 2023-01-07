Военные РФ сообщили, что соблюдают режим прекращения огня, а Киев ведет обстрелы

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Российские военные соблюдают режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения на Украине, Киев ведет обстрелы, заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

"Объединенная группировка российских войск (сил) в районе проведения специальной военной операции с 12-ти часов московского времени 6 января соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. Вместе с тем, киевским режимом в течение прошедших суток продолжались артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций", - сказал Конашенков.

При этом он отметил, что "несмотря на артиллерийские обстрелы вооруженных сил Украины по населенным пунктам и российским позициям, выполнение заявленного режима прекращения огня будет продолжено российской группировкой войск (сил) до 24-х часов сегодняшнего дня".

Накануне в Минобороны России сообщили о введении по поручению президента РФ режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Военные РФ за сутки отразили атаки ВСУ на четырех направлениях

В ходе брифинга в субботу Конашенков также заявил, что российские военные за сутки отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском, красно-лиманском, донецком и южно-донецком направлениях.

"На купянском направлении в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области в течение прошедших суток отражена атака подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ", - сказал представитель Минобороны РФ.

Он сообщил, что "ответным огнем уничтожено более 20 украинских военнослужащих, танк, боевая машина РСЗО "Град" и два автомобиля".

"На красно-лиманском направлении в районе Серебрянского лесничества отражена атака двух штурмовых групп 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ", - сказал представитель Минобороны РФ.

По словам Конашенкова, на этом направлении потери армии Украины составили: более 30 военнослужащих, две гаубицы Д-20, боевая бронированная машина и пикап.

"На донецком направлении сорвана попытка подразделений 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ атаковать российские позиции в районах населенных пунктов Красногоровка и Георгиевка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что "потери противника в результате ответного огня составили до 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк и автомобиль".

По его данным, на южно-донецком направлении в районе населенного пункта Новомайорское (ДНР) пресечена контратака подразделений 108-й бригады территориальной обороны ВСУ.

"Ответным огнем уничтожено более 20- украинских военнослужащих, две гаубицы Д-30, бронетранспортер и два пикапа", - сказал представитель ведомства.