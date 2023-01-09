В РФ в 2022 году стоимость арестованного имущества впервые превысила размер ущерба от коррупции

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил об эффективности мер, предпринимаемых государством для взыскания незаконно нажитых средств и возмещения причиненного стране ущерба.

"По данным Генпрокуратуры, в прошлом году впервые стоимость арестованного имущества и изъятых ценностей превысила размер материального ущерба, причиненного коррупционными преступлениями", - сказал Пискарев журналистам в понедельник

По его мнению, "если учесть, что в соответствии с принятым нами законом, конфискованные у коррупционеров и полученные от реализации их имущества средства зачисляются в Пенсионный фонд и направляются на выплату пенсий, то это очень хороший результат".

"Сегодня законодательство позволяет изымать в доход Российской Федерации денежные средства и имущество не только у самого коррупционера, но и у его родственников и иных близких лиц, в случае, если они также не смогли представить доказательства приобретения имущества на собственные денежные средства. Иными словами, попытки запрятать коррупционные доходы, распихав по родне, уже никак не гарантируют их сохранности и возможности использовать в дальнейшем", - пояснил глава комитета.

Пискарев также сообщил, что работа "над законами, которые перекрывают коррупционерам возможности использовать неправедно нажитое, в том числе цифровые активы" будет продолжена.

В связи с этим предложенная президентом РФ денонсация Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию "не означает, что Россия отказывается от уже принятых стандартов борьбы с ней, которые включены в наше законодательство", сказал Пискарев.