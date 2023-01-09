Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

В РФ в 2022 году стоимость арестованного имущества впервые превысила размер ущерба от коррупции

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил об эффективности мер, предпринимаемых государством для взыскания незаконно нажитых средств и возмещения причиненного стране ущерба.

"По данным Генпрокуратуры, в прошлом году впервые стоимость арестованного имущества и изъятых ценностей превысила размер материального ущерба, причиненного коррупционными преступлениями", - сказал Пискарев журналистам в понедельник

В РоссииПутин внес в Думу законопроект о денонсации конвенции об ответственности за коррупциюПутин внес в Думу законопроект о денонсации конвенции об ответственности за коррупциюЧитать подробнее

По его мнению, "если учесть, что в соответствии с принятым нами законом, конфискованные у коррупционеров и полученные от реализации их имущества средства зачисляются в Пенсионный фонд и направляются на выплату пенсий, то это очень хороший результат".

"Сегодня законодательство позволяет изымать в доход Российской Федерации денежные средства и имущество не только у самого коррупционера, но и у его родственников и иных близких лиц, в случае, если они также не смогли представить доказательства приобретения имущества на собственные денежные средства. Иными словами, попытки запрятать коррупционные доходы, распихав по родне, уже никак не гарантируют их сохранности и возможности использовать в дальнейшем", - пояснил глава комитета.

Пискарев также сообщил, что работа "над законами, которые перекрывают коррупционерам возможности использовать неправедно нажитое, в том числе цифровые активы" будет продолжена.

В связи с этим предложенная президентом РФ денонсация Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию "не означает, что Россия отказывается от уже принятых стандартов борьбы с ней, которые включены в наше законодательство", сказал Пискарев.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МЧС сообщило о гибели двух человек при жесткой посадке Ан-2 в НАО

Концессионер головного участка трассы М-11 Москва-Петербург повысил тарифы за проезд

Концессионер головного участка трассы М-11 Москва-Петербург повысил тарифы за проезд

Из Ан-26 после вылета из Якутии в Магадан вывалился багаж

Басманный суд отказался заочно арестовать Петра Верзилова

Басманный суд отказался заочно арестовать Петра Верзилова

Аномальное похолодание придет в Поволжье и на юг западной Сибири

Аномальное похолодание придет в Поволжье и на юг западной Сибири

Депутаты подготовили проект закона о принудительном лицензировании фильмов

Депутаты подготовили проект закона о принудительном лицензировании фильмов

Песков заявил, что помилование в РФ осуществляется строго по закону

Песков заявил, что помилование в РФ осуществляется строго по закону

Сын основателя "Вымпелкома" Борис Зимин объявлен в розыск по делу о мошенничестве

Сын основателя "Вымпелкома" Борис Зимин объявлен в розыск по делу о мошенничестве

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Смольянинова

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Смольянинова

Путин внес в Думу законопроект о денонсации конвенции об ответственности за коррупцию

Путин внес в Думу законопроект о денонсации конвенции об ответственности за коррупцию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });