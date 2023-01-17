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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:05

В России суточный прирост COVID-19 составил 4 042 новых случая

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В России за сутки выявили 4 042 новых случая заражения коронавирусом, умерли 45 заболевших, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В больницы за сутки были доставлены 877 заразившихся, что на 141,6% больше, чем за предыдущие сутки (363 госпитализированных).

Госпитализация с COVID-19 выросла в 66 регионах, снизилась - в десяти, еще в девяти осталась на прежнем уровне.

За предыдущие сутки в стране выявили 4 289 заболевших, умерли 40 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Москва

В Москве суточный прирост заболеваемости COVID-19 составил 1 124 новых случая, против 1228 днем ранее, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф". Показатель снижается четыре дня кряду.

За сутки были госпитализированы 133 человека. Умерли 14 заболевших (13 летальных исходов днем ранее).

Хроника 09 января 2020 года – 17 января 2023 годаПандемия коронавируса
Москва
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