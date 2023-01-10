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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Эксперт предупредила об опасности одновременного гриппа и COVID-19 для младенцев

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Одновременное заражение гриппом и коронавирусом, которое назвали "флурон", может быть критичным для детей в возрасте до двух лет, заболевание у них может протекать тяжело, сообщила "Интерфаксу" замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Взрослые уже неоднократно сталкивались с вирусами гриппа, пусть не точно такими же, а близкородственными, и, вероятно, с вирусами SARS-CоV-2. А маленькие дети, может так случиться, вообще впервые столкнулись с этими вирусами, поэтому у них заболевание может протекать достаточно тяжело, особенно у детей первых двух лет жизни", - сказала она.

По ее данным, флурон повышает риск развития вирусной пневмонии, то есть поражения нижних отделов дыхательных путей к концу первой недели болезни.

"Такому риску подвержены люди с ослабленным иммунитетом, среди них дети и пожилые люди, а также люди любого возраста, имеющие хроническую патологию, которая могла ослабить иммунитет", - добавила Пшеничная.

Поэтому врачам нужно внимательно наблюдать за этими категориями риска, сказала она и также напомнила о важности лабораторного тестирования на оба вируса на ранних сроках заболевания.

9 января Пшеничная сообщила, что в России начали выявлять случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом, чаще всего они встречаются у людей с ослабленным иммунитетом, в том числе у детей и пожилых. Острый период болезни, по словам специалиста, может продолжаться 2-3 недели и более. Риск летального исхода, как сообщила эксперт, "связанный с вирусной или вирусно-бактериальной пневмонией, выше, чем при моноинфекции".

Хроника 09 января 2020 года – 10 января 2023 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Наталья Пшеничная
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