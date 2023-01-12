Краснов рассказал о работе прокуроров в новых регионах

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российские прокуроры смогли перестроить свою работу в условиях специальной военной операции, заявил на заседании в День работника прокуратуры генпрокурор Игорь Краснов.

"В непростых условиях проведения специальной военной операции, внешнеполитического давления и экономической нестабильности удалось мобилизовать силы и переформатировать работу по всем ключевым направлениям", - сказал он. - Наши коллеги сейчас в особо сложной обстановке, даже с риском для жизни, делают все возможное для скорейшего интегрирования новых регионов в общее правовое пространство России, соблюдения конституционных прав и социальных гарантий проживающих там граждан, обеспечения их безопасности. Не сомневаюсь - цель будет достигнута".

В 2022 году штат прокуратуры пополнился почти 3 тысячами человек, были образованы прокуратуры Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, напомнил Краснов.

Он отметил работу подчиненных "при надзорном сопровождении исполнения гособоронзаказа, обеспечении правопорядка в армии и на флоте, соблюдении всего комплекса прав и гарантий военнослужащих, мобилизованных граждан и добровольцев".

По его словам, в 2022 году прокуратуре "удалось защитить интересы миллионов людей, почти 600 тыс. нарушителей закона привлечены к различным видам ответственности".

Краснов отметил, что на всех направлениях прокурорской работы, включая обеспечение антитеррористической, транспортной, экологической безопасности, противодействие коррупции, "принимаемые прокурорами меры принесли положительный результат".