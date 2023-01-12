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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Краснов рассказал о работе прокуроров в новых регионах

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российские прокуроры смогли перестроить свою работу в условиях специальной военной операции, заявил на заседании в День работника прокуратуры генпрокурор Игорь Краснов.

"В непростых условиях проведения специальной военной операции, внешнеполитического давления и экономической нестабильности удалось мобилизовать силы и переформатировать работу по всем ключевым направлениям", - сказал он. - Наши коллеги сейчас в особо сложной обстановке, даже с риском для жизни, делают все возможное для скорейшего интегрирования новых регионов в общее правовое пространство России, соблюдения конституционных прав и социальных гарантий проживающих там граждан, обеспечения их безопасности. Не сомневаюсь - цель будет достигнута".

В 2022 году штат прокуратуры пополнился почти 3 тысячами человек, были образованы прокуратуры Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, напомнил Краснов.

Он отметил работу подчиненных "при надзорном сопровождении исполнения гособоронзаказа, обеспечении правопорядка в армии и на флоте, соблюдении всего комплекса прав и гарантий военнослужащих, мобилизованных граждан и добровольцев".

По его словам, в 2022 году прокуратуре "удалось защитить интересы миллионов людей, почти 600 тыс. нарушителей закона привлечены к различным видам ответственности".

Краснов отметил, что на всех направлениях прокурорской работы, включая обеспечение антитеррористической, транспортной, экологической безопасности, противодействие коррупции, "принимаемые прокурорами меры принесли положительный результат".

Игорь Краснов Генпрокуратура СВО ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область
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