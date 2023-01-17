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Дума в приоритетном порядке рассмотрит вопрос о прекращении действия договоров Совета Европы

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Госдума в приоритетном порядке рассмотрит внесённый президентом проект закона о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Внесенный президентом законопроект "О прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы" будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке. Комитет по международным делам уже на этой неделе вынесет документ на Совет Думы для рассылки. Не исключаю его окончательного принятия на заседании палаты до середины февраля", - написал Слуцкий в свое телеграмм-канале во вторник.

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Он отметил, что сам проект закона представляет собой пакет по денонсации со стороны России Устава Совета Европы, Европейской Конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и различных протоколов к ним в связи с выходом РФ из СЕ 16 марта 2022 года, и "его принятие лишь закрепит правовой аспект этого решения, которое стало единственно возможным при тех чудовищных двойных стандартах и русофобии, царивших в последние годы в Страсбурге".

Вместе с тем, по словам Слуцкого, "денонсация, в частности, ЕКПЧ не скажется отрицательным образом на соблюдении прав человека в России".

"За 26 лет членства России в Совете Европы, все ее нормы так или иначе как минимум имплементированы в национальное законодательство, действуют и будут действовать. Здесь есть четкие гарантии", - написал глава комитета Думы.

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму проект закона о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Соответствующий документ (279220-8) размещен во вторник в базе деятельности палаты парламента РФ.

Всего в связи с прекращением членства РФ в Совете Европы предлагается считать прекратившими действие в отношении РФ с 16 марта 2022 года 21 международный договор, в том числе: Устав Совета Европы, генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Европейскую конвенцию о пресечении терроризма, Европейскую хартию местного самоуправления, Европейскую социальную хартию.

Госдума Совет Европы
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