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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

В СПЧ сообщили, что состоянию здоровья Навального в колонии ничего не угрожает

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Член Совета по правам человека при президенте РФ Алексей Мельников сообщил, что посетил осуждённого оппозиционера Алексея Навального в колонии и что состоянию его здоровья ничего не угрожает.

"Нам удалось посетить Алексея Навального, мы общались почти два часа. Могу однозначно сказать, что его состоянию здоровья ничего не угрожает, ранее у него были признаки простудного заболевания, но лечение оказывалось", - сказал Мельников журналистам во вторник.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на сторонников оппозиционера сообщали об ухудшении его здоровья. Позднее в сети появилось открытое письмо врачей, призывавших предоставить Навальному необходимое лечение.

Сейчас Навальный по приговору суда отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима в поселке Мелехово Ковровского района Владимирской области.

В отношении него и его соратников расследуется несколько уголовных дел.

Лефортовский суд Москвы 22 марта 2022 года на выездном заседании в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области, где Навальный отбывал наказание по "делу Ив-Роше", огласил ему приговор за мошенничество и неуважение к суду: оппозиционеру назначено девять лет колонии строгого режима со штрафом в 1,2 млн руб.

Алексей Навальный СПЧ Алексей Мельников
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