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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:39

Турчак представит Путину доклад рабочей группы по делам СВО

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак 24 апреля представит президенту доклад рабочей группы по делам СВО, сообщил на брифинге пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он отметил, что в графике президента несколько рабочих встреч.

"Одна из них будет с первым зампредседателя Совета Федерации Андрем Турчаком, который придет в своей ипостаси руководителя рабочей группы по делам СВО. В свое время она была создана по инициативе Минобороны, - сказал Песков. - Сегодня будет обширный доклад".

По его словам, в докладе будут содержатся наработки рабочей группы, касающиеся СВО и ее социальных аспектов.

Андрей Турчак Дмитрий Песков Владимир Путин СВО
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