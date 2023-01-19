Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:25

ЕГЭ на новых территориях РФ начнут сдавать в обязательном порядке через четыре года

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Система сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в школах на новых территориях РФ будет полностью внедрена после переходного периода, который составит четыре года, сообщила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова журналистам в четверг.

"Мы, конечно же, в законе должны точно указать, что ребятам будет предоставлен выбор в переходный период, который составит четыре года", - сказала она, уточнив, что у учеников в этот период будет выбор сдавать или не сдавать ЕГЭ.

Комитет Госдумы по науке и высшему образованию на заседании в четверг поддержал к первому чтению законопроект, предусматривающий интеграцию систем образования и научной деятельности ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По словам Казаковой, "мы договорились, что ко второму чтению проработаем и внесем эти поправки (о переходном периоде при сдаче ЕГЭ - ИФ)".

Правительство внесло законопроект в Госдуму 29 декабря 2022 года.

Госдума Ольга Казакова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков сказал, что заявление Медведева не означает изменение ядерной доктрины РФ

Песков предупредил о последствиях поставок Украине вооружений для ударов по территории РФ

Песков предупредил о последствиях поставок Украине вооружений для ударов по территории РФ

Клишас не видит возможности использовать имущество уехавших россиян без поправок в УК

В Думе предложили направить имущество уехавших из РФ на решение жилищного вопроса сирот

В Думе предложили направить имущество уехавших из РФ на решение жилищного вопроса сирот

Бывшие участники СВО получат возможность преподавать курс начальной военной подготовки

ФСБ возбудила против гражданина США дело о шпионаже

Что произошло за день: среда, 18 января

Утвержден стандарт услуг "Все включено" и "Ультра все включено" в отелях России

Глава СПЧ попросил проверить обоснованность содержания в СИЗО журналистки Баязитовой

Глава СПЧ попросил проверить обоснованность содержания в СИЗО журналистки Баязитовой

МАК сообщил, что Сторчевой приступил к исполнению обязанностей главы комитета

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });