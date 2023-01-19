ЕГЭ на новых территориях РФ начнут сдавать в обязательном порядке через четыре года

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Система сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в школах на новых территориях РФ будет полностью внедрена после переходного периода, который составит четыре года, сообщила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова журналистам в четверг.

"Мы, конечно же, в законе должны точно указать, что ребятам будет предоставлен выбор в переходный период, который составит четыре года", - сказала она, уточнив, что у учеников в этот период будет выбор сдавать или не сдавать ЕГЭ.

Комитет Госдумы по науке и высшему образованию на заседании в четверг поддержал к первому чтению законопроект, предусматривающий интеграцию систем образования и научной деятельности ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По словам Казаковой, "мы договорились, что ко второму чтению проработаем и внесем эти поправки (о переходном периоде при сдаче ЕГЭ - ИФ)".

Правительство внесло законопроект в Госдуму 29 декабря 2022 года.