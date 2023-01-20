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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:58

Песков посетовал, что пока нет надежд на улучшение отношений РФ и США

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что надежд на улучшение отношений РФ и США, которые находятся на исторически низшей точке, в обозримой перспективе нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Прошедшие два года были, несмотря на изначальные такие робкие надежды, связанные с Женевой (саммит РФ-США в Женеве с участием глав государств 16 июня 2021 года, - ИФ) и так далее, – они были очень плохими для двусторонних отношений. Двусторонние отношения находятся сейчас, ну, наверное, на самой низшей точке исторически, к сожалению. На обозримую перспективу надежд на улучшение нет", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так пресс-секретарь президента РФ ответил на просьбу журналистов прокомментировать состояние и перспективы российско-американских отношений по итогам двухлетнего нахождения Джо Байдена на посту президента США.

Дмитрий Песков РФ США
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