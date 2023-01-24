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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Поправки об ограниченном раскрытии данных о декларациях парламентариев прошли II чтение

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла во II чтении поправки к законопроекту "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ", которые подразумевают, что декларации о доходах и имуществе депутатов Думы и сенаторов не будут публиковаться в открытом доступе.

"В сети Интернет не будут размещаться персональные данные, только обобщенная, статистическая информация о представлении депутатами соответствующих сведений и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции. Такую норму предлагается распространить также на депутатов Госдумы и сенаторов", - сообщил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Эти поправки внесли в палату он и сенатор Андрей Клишас.

Законопроект также разрешает региональным и муниципальным депутатам не предоставлять декларации о доходах, если они осуществляют полномочия на непостоянной основе. Однако полномочия таких депутатов могут быть прекращены, если они в течение полугода не будут присутствовать на заседаниях законодательного органа без уважительной причины.

Комментируя эти законодательные инициативы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "условия специальной военной операции вносят свою специфику".

Госдума Совет Федерации Павел Крашенинников Андрей Клишас Дмитрий Песков
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