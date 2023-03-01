Дума 2 февраля рассмотрит поправки о сроках за дискредитацию содействующих армии отрядов

Наказание за дискредитацию участников СВО предусматривает штрафы до 5 млн рублей или до 15 лет лишения свободы

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Госдуму внесены поправки о введении административной и уголовной ответственности за дискредитацию участников СВО, сообщил в своем телеграм-канале спикер палаты Вячеслав Володин. Второе чтение законопроекта, в который их вносят, намечено на 2 марта, добавил он.

"Сегодня вместе с коллегами внесли на рассмотрение в Государственную Думу поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции, - сообщил Володин 1 марта. - Эта законодательная инициатива защитит всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан".

Спикер назвал недопустимым "любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач".

Подготовленные поправки, по его словам, предусматривают штрафы до 5 млн рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до 15 лет.

Поправки по поручению Володина подготовил думский комитет по безопасности и противодействию коррупции, говорил 7 февраля председатель комитета Василий Пискарев. Володина содействовать введению ответственности за дискредитацию всех участников СВО просил руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин.

Если поправки будут одобрены 2 марта, третье чтение законопроекта пройдет 14 марта, говорится в сообщении Володина.