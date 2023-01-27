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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Что произошло за день: пятница, 27 января

Инцидент с вертолетом во "Внуково", нападение на посольство Азербайджана в Иране и блокировка в РФ сайтов ФБР и ЦРУ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Вертолет Ми-8 зацепил лопастями землю при посадке во "Внуково". В службах столичного аэропорта сообщили, что никто не пострадал.

- В Тегеране совершено нападение на посольство Азербайджана. Погиб один человек. Нападавший задержан. По данным иранской полиции, он "руководствовался личными мотивами". Азербайджан эвакуирует сотрудников своего посольства.

- Обыски прошли в здании ФТС в Москве. Они проводились в связи с расследованием в отношении начальника IT-управления ФТС. Дмитрию Васильеву предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки, он арестован до 26 марта.

- Венгрия намерена наложить вето на возможные санкции ЕС против РФ в сфере атомной энергии.

- Сайты ЦРУ и ФБР были заблокированы в России. Как пояснили в Роскомнадзоре, это сделано из-за распространения ресурсами фейков о российских военных.

- МИД РФ обязал посла Латвии покинуть Россию в течение двух недель. На Смоленскую площадь была вызвана временная поверенная в делах Латвии в связи с решением руководства этой страны по понижению уровня российско-латвийских дипломатических отношений.

- Суд в Москве приговорил экс-схиигумена Сергия к 7 годам колонии. Этот срок он получил по совокупности с наказанием (3,5 года), назначенным в 2021 году за склонение к самоубийству, нарушение права на свободу совести и вероисповедания, а также самоуправство.

- Япония и Нидерланды готовы ограничить доступ Китая к оборудованию для выпуска чипов. Об этом сообщили источники Bloomberg. По их данным, стороны не планируют официально объявлять об ограничениях.

- Производитель электрооборудования Legrand уходит из России. Построенное группой предприятие в Ульяновске продолжит работу.

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