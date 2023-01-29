Лавров обсудил эскалацию насилия на Ближнем Востоке с главами МИД Израиля и Палестины

Сергей Лавров Фото: Russian Foreign Ministry / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в субботу и воскресенье телефонные разговоры с главой МИД Израиля Эли Коэном и министром иностранных дел и по делам соотечественников Государства Палестина Риядом аль-Малики, сообщает российский МИД.

"Глава внешнеполитического ведомства России выразил своим коллегам соболезнования в связи с гибелью и ранениями мирных граждан в результате недавней эскалации напряженности. С российской стороны было подчеркнуто, что в Москве серьезно обеспокоены новым витком насилия в зоне палестино-израильского конфликта, чреватого возобновлением полномасштабного вооруженного противостояния, которое может привести к новым жертвам и разрушениям", - говорится в сообщении.

Лавров "призвал израильских и палестинских партнеров проявлять максимальную ответственность и воздерживаться от любых действий, способных спровоцировать дальнейшую деградацию обстановки", отмечается в сообщении.

"Состоялся откровенный и заинтересованный обмен мнениями относительно перспектив развития ситуации в ближневосточном регионе с упором на проблематику палестино-израильского урегулирования", - проинформировали на Смоленской площади, добавив, что российский министр "подчеркнул острую необходимость возобновления усилий "квартета" международных посредников с целью скорейшего перезапуска переговорного процесса между израильской и палестинской сторонами на общепризнанной международно-правовой основе".

Кроме того, министры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Была подтверждена готовность развивать взаимовыгодное разноплановое сотрудничество между странами, сообщили в МИД РФ.

26 января в результате проведенных на Западном берегу реки Иордан рейдов израильских военнослужащих в городе Дженин погибли не менее девяти палестинцев, более 16 получили ранения. Днем раньше при схожих обстоятельствах в городе Калькилия и лагере беженцев "Шуафат" были убиты два палестинца.

В пятницу, 27 января, в Восточном Иерусалиме 21-летний палестинец убил семь человек близ синагоги, еще 10 получили ранения. В субботу сотрудники израильских сил безопасности задержали 13-летнего подростка, ранившего из огнестрельного оружия двух человек в восточной части Иерусалима.