В Думе сообщили, что отсрочка от мобилизации для отцов троих детей продолжает действовать

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что директива Министерства обороны об отсрочке от призыва по мобилизации для имеющих троих и более детей продолжает действовать.

"Комитет получил 26 января 2023 года официальный ответ на свое обращение из Министерства обороны РФ, в котором сообщается, что указания Генерального штаба Вооруженных Сил РФ от 4 октября 2022 года свое действие не прекратили", - сказал Картаполов журналистам.

28 января Картаполов сообщил, что продолжается работа над законопроектами об отсрочках от призыва по мобилизации, в комитете находится больше двух десятков законопроектов по этой теме.