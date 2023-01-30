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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:11

В Думе сообщили, что отсрочка от мобилизации для отцов троих детей продолжает действовать

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что директива Министерства обороны об отсрочке от призыва по мобилизации для имеющих троих и более детей продолжает действовать.

"Комитет получил 26 января 2023 года официальный ответ на свое обращение из Министерства обороны РФ, в котором сообщается, что указания Генерального штаба Вооруженных Сил РФ от 4 октября 2022 года свое действие не прекратили", - сказал Картаполов журналистам.

28 января Картаполов сообщил, что продолжается работа над законопроектами об отсрочках от призыва по мобилизации, в комитете находится больше двух десятков законопроектов по этой теме.

Минобороны Госдума Андрей Картаполов
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