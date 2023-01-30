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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Песков заявил, что работа над посланием президента Федеральному собранию не прекращалась

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Работа над подготовкой послания президента Федеральному собранию не прекращалась, о сроках проведения этого мероприятия Кремль своевременно сообщит, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Она не возобновилась, формулировка неверная, она и не прекращалась. Эта подготовка продолжается", - сказал он "Интерфаксу" в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что в последнее время работа по подготовке послания была возобновлена.

Отвечая на вопрос, может ли это мероприятие состояться до 24 февраля, Песков сказал: "По срокам оглашения послания своевременно проинформируем".

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что послание Федеральному собранию будет оглашено в начале 2023 г.

Дмитрий Песков Федеральное собрание Владимир Путин
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