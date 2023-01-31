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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:04

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено после остановки на ремонт

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено после остановки на ремонт
Фото: ФДА "Росавтодор"/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Крымский мост открыли во вторник для автотранспорта после остановки на 6,5 часов для ремонта, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

"Сегодня в 06:30 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

Ранее сообщалось, что мост будет полностью закрыт для движения с 00:00 до 12:00.

В Росавтодоре ранее "Интерфаксу" уточнили, что мост закрывали в ночь с понедельника на вторник для надвижки последнего из четырех новых пролетов на левой стороне автомобильной части Крымского моста в направлении из Крыма в Краснодарский край.

Три новых пролета левой стороны были надвинуты в январе. Планируется, что все четыре новых пролета будут установлены в проектное положение в феврале.

Правую сторону автодорожной части, которая приняла на себя основную ударную волну от взрыва, произошедшего 8 октября прошлого года, восстановили в течение 56 дней. Движение по восстановленным пролетам было открыто 5 декабря, после чего мостовики начали работы на освобожденной от транспорта левой стороне.

Крымский мост Минтранс РФ
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