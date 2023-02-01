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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:57

Кремль переадресовал правительству решение о моратории на закон о госзакупках

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Предложение Совета Федерации ввести мораторий на действие закона 44-ФЗ о госзакупках нужно проработать в правительстве, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Военная операция на Украине

"Это необходимо прорабатывать на уровне правительства. Мне неизвестно, были ли проговоры с главой государства. Тема была озвучена. И безусловно, ее стоит проработать на уровне правительства", - сказал он на брифинге.

1 февраля спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что верхняя палата предложит правительству ввести мораторий на закон о госзакупках на период до завершения военной спецоперации, чтобы можно было быстрее осваивать выделяемые средства.

"Я бы предложила с учетом нынешних условий, новой реальности, в которой мы живем, не цепляться за какие-то догмы, а, может быть, наложить мораторий на 44-й закон и дать возможность быстро осваивать средства", - сказала она на заседании палаты.

Она напомнила, что этот закон принимался в свое время для борьбы с коррупцией и наведения порядка, однако недобросовестные лица все равно находят способы его обойти, а в нынешних условиях страдают добросовестные компании и подрядчики.

Она также отметила, что парламентарии стараются до 1 декабря принимать бюджет, а выделенные деньги, если проходить все процедуры по 44 закону, можно начинать осваивать только с июня-июля.

"Ну что, опять асфальт в дождь класть, в зиму стройку вести под сильными морозами?" - сказала спикер и поручила своему заместителю Николаю Журавлеву обратиться в правительство, с тем чтобы "на период до завершения специальной военной операции наложить мораторий и дать право регионам в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства инфраструктурных, социальных и иных объектов".

Дмитрий Песков Совет Федерации Правительство Валентина Матвиенко СВО
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