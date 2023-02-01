Совет Федерации поддержал закон об институте пробации

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о введении в России института пробации, который предусматривает в том числе социальную адаптацию осужденных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Создаваемая единая система пробации - это совокупность мер, применяемых в отношении осужденных, а также лиц, которым назначены иные меры уголовно-правового характера, и лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Среди этих мер будет ресоциализация, социальная адаптация и социальная реабилитация, защита прав и законных интересов этих граждан.

ФСИН наделяется полномочиями по ведению единого реестра лиц, в отношении которых применяется пробация, и статистического учета в сфере пробации. Осуществлять надзор за соблюдением законов в сфере пробации будет прокуратура.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

Сейчас в Башкирии, Архангельской, Ленинградской, Кировской, Омской и Тюменской областях приняты законы о социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, а центры социальной адаптации и реабилитации освободившихся созданы в Башкирии, Петербурге, Забайкальском и Красноярском краях, Воронежской и Ульяновской областях.