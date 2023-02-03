В РФ третий день подряд выявляют максимальное число заболевших COVID за сутки с октября

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых случаев COVID-19 в РФ впервые с конца октября 2022 года превысил 9,6 тыс. заболевших, скончались 46 пациентов с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"Выявлено 9 670 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 065 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 0,7%", - сообщили в оперштабе.

По данным оперштаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 34 субъектах РФ, снижение - в 39 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 9 287 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 383. Таким образом, число новых случаев COVID-19 за сутки стало максимальным с 21 октября 2022 года, когда сообщалось о более 9,7 тыс. заболевших. Третий день подряд в России отмечается максимальное число заболевших за сутки с октября.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 46 человек, накануне сообщалось о 40 умерших.

"Выздоровели за сутки 6 311 человек, или на 4,8% больше в сравнении с 2 февраля", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 977 653 случая заражения коронавирусной инфекцией, 395 194 умерших и 21 369 340 выздоровевших.