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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

В Кремле заявили, что СВО продолжается, потому что Донбасс пока не защищен до конца

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что Крым и Донбасс являются территорией России и их безопасность должна быть надежно обеспечена.

"Донбасс пока защищен не до конца и поэтому специальная военная операция продолжается, мы должны защитить тех людей, которые там живут. Пока это все не достигнуто полностью, это еще предстоит сделать. Крым, как и Донбасс, это регион Российской Федерации, поэтому и безопасность Крыма обеспечена надежно", - заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на заявление временно исполняющего обязанности главы МВД Украины о том, что ведомство начало формирование штурмовых бригад для захвата Крыма и Донбасса.

Дмитрий Песков Крым Донбасс Украина
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